Россия должна оставаться островком стабильности, рассудительности и мудрости на фоне мирового хаоса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, комментируя сообщения о возможной передаче ядерного оружия Киеву.

По словам представителя Кремля, в условиях многочисленных системных сбоев и кризисов в мире где-то необходимо сохранять здравый смысл и устойчивость. Он выразил уверенность, что именно Россия под руководством президента Владимира Путина способна выполнять эту роль.

Песков подчеркнул, что поддаваться общей атмосфере хаоса недопустимо, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Кроме того, он отметил, что страна не ограничивается наблюдением за происходящим: ведется планомерная и кропотливая работа, а все профильные службы находятся на своих местах и исполняют возложенные на них обязанности.