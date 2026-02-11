Делегация ОАЭ во главе с председателем департамента муниципалитетов и транспорта столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Али аль-шорафом находится с визитом в Баку. 11 февраля делегация встретилась с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым. На встрече Эльдар Азизов отметил, что сегодня высокий уровень отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами является результатом деятельности руководителей обоих государств.

4 февраля президент Ильхам Алиев во время своего рабочего визита в ОАЭ заявил, что вручение ему «Премии Заида за человеческое братство” является высокой оценкой успешной политики главы страны. Все это, в свою очередь, создает основу для успешного сотрудничества между столицами Баку и Абу-Даби.

Информируя о Баку, Эльдар Азизов отметил, что в результате политики господина Ильхама Алиева город Баку сегодня вышел на качественно новый уровень, и этот процесс успешно продолжается. Касаясь многолетних дружественных отношений между Азербайджаном и ОАЭ, Мухаммед Али Аль-Шорафа отметил, что в его стране связям с Азербайджаном придается особое значение: ”Это мой первый визит в Баку, и я уверен, что не последний, учитывая то, что я видел».

Особо отметив быстрое развитие города Баку, эффективность городского управления, гость выразил надежду, что две столицы многому научатся друг у друга. Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между городом Баку и городом Абу-Даби Об установлении побратимских отношений. Эльдар Азизов подписал для гостя книгу «История отечественной войны. Фактор личности», посвященную славной победе Азербайджана и изданную уже на 11 языках.