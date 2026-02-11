В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс над директором Института политического менеджмента, политологом Азером Гасымлы.

На заседании завершилось судебное следствие, после чего начались прения сторон. Прокурор потребовал приговорить Азера Гасымлы к 13 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого попросил время для подготовки защитительной речи.

Следующее заседание назначено на 25 февраля.

А.Гасымлы был задержан 8 декабря прошлого года. По версии следствия, он через угрозы требовал у Гурбанали Юсифова $45 тыс., угрожая убийством, похищением ребёнка и насилием. В итоге обвиняемый получил 6 800 манатов. Сам Гасымлы вину полностью не признал, однако признан виновным по статье 182.2.3 УК Азербайджана (вымогательство с применением насилия).