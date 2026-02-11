Международный олимпийский комитет прокомментировал запрет на использование шлема украинского скелетониста Владислава Гераскевича с фотографиями погибших из-за войны украинцев. Ответ МОК опубликовал Национальный олимпийский комитет Украины.

В комитете заявили, что понимают стремление спортсмена почтить память погибших, однако запрет оставлен в силе в соответствии с принципами нейтральности и недопущения политических заявлений во время соревнований. МОК предложил альтернативу — чёрную повязку или ленту без персонализации.

Ранее о запрете выступать в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians сообщила фристайлистка Екатерина Коцар. По её словам, МОК счёл такую надпись пропагандой, после чего она заменила шлем на вариант с небольшим флагом Украины.