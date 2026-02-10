Во время официального мероприятия в Тегеране произошёл инцидент между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и государственной телерадиокомпанией IRIB.

Ситуация возникла в тот момент, когда глава государства поднялся на трибуну для презентации ряда важных проектов. В ходе выступления корреспондент государственного телеканала обратился к президенту с репликой: «Мы в прямом эфире, будем признательны, если вы правильно распорядитесь временем». Это вызвало заметное напряжение в зале.

Пезешкиан резко отреагировал на вмешательство и, прервав речь, заявил: «Не транслируйте, это неважно, мы сделаем свою работу».

После произошедшего государственное телевидение Ирана остановило прямой эфир мероприятия.