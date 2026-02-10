Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян утверждает, что в ходе визита в Москву обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «все наболевшие темы».

«Мы беседовали больше полутора часов, понятно, что есть вещи, о которых я не могу говорить публично… Но мы затронули все беспокоящие нас вопросы», — заявил Симонян журналистам в парламенте.

По его словам, он поимённо назвал лиц, которые периодически выступают в России с резонансными заявлениями, намекнув, в частности, на высказывания Владимира Соловьёва, ранее говорившего о необходимости проведения «СВО»в Армении. В ответ, по словам Симоняна, он услышал, что это «высказывания частных лиц».

Также спикер парламента сообщил, что российские партнёры заявили об отсутствии стремления вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Армении.