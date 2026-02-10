Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп стремится к «расчленению» Европы, и призвал ЕС готовиться к противостоянию с США. По его словам, стратегия уступок и попыток договориться себя не оправдала.

«Когда происходит явный акт агрессии, я думаю, нам не следует склоняться или пытаться достичь соглашения. Думаю, мы уже несколько месяцев пытаемся использовать эту стратегию. Она не работает», — заявил Макрон в интервью ряду европейских газет.

Макрон также выступил за совместные заимствования, масштабные инвестиции и необходимость бросить вызов доминированию доллара. Он назвал «гренландский момент» тревожным сигналом и предупредил, что временное затишье в отношениях с Вашингтоном не означает стабильности: в ближайшие месяцы США, по его прогнозу, усилят давление на Европу, прежде всего в сфере цифрового регулирования.