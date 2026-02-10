Южная Африка впервые за шесть лет возвращается к выдаче квот на экспорт охотничьих трофеев, открывая путь для легальной охоты на слонов, черных носорогов и леопардов. В 2026 и 2027 годах планируется разрешить вывоз трофеев от 150 слонов, 12 черных носорогов и 11 леопардов ежегодно. Решение вынесено на 30-дневное общественное обсуждение.

Возобновление квот должно снять затяжной кризис в отрасли: из-за приостановки экспорта рынок потерял до 2,25 млрд рандов, а иностранные охотники переориентировались на другие страны региона. Оборот сектора оценивается в 44 млрд рандов.

Инициатором пересмотра политики стал новый министр экологии Уилли Окамп. При этом зоозащитники выступают против, указывая на угрозу исчезновения этих видов в ряде регионов Африки.