Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social резко раскритиковал шоу в перерыве Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Это бессмысленно, это оскорбление величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, творчества и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а его танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей территории США и по всему миру», — написал Трамп.

Он добавил, что шоу лишено смысла и является «пощечиной» для страны.