Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала реакцию зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане, которые освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса. Дипломат назвала это проявлением «европейской гордости», передает Politico.

Каллас связала инцидент с накопившимся недовольством европейцев риторикой Вашингтона. «Мы слышали много не очень приятных слов от Соединённых Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — подчеркнула она.

Скандал произошёл на стадионе «Сан-Сиро». Во время прохода американской делегации на больших экранах показали Вэнса с супругой, и трибуны встретили их гулом и свистом.