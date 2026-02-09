Случаи нарушения правил на экзаменах, скорее всего, будут происходить всегда. Эта ситуация похожа на модель «вирус-антивирус»: как только появляется новый вирус, разрабатывается антивирусная программа, а если вирус распространяется, находится вакцина.

По словам председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде, которые приводит «Азертадж», в этом направлении ведомство находится на шаг впереди.

«В этом году также будут предприняты новые шаги для обеспечения безопасности на экзаменах. В настоящее время нецелесообразно раскрывать детали этих мер, поскольку они направлены на то, чтобы участники процесса не знали, на каком этапе их будут перепроверять. Главный принцип при подготовке экзамена — защита результатов на интеллектуальном уровне», — отметила Аббасзаде.

Она добавила, что в ходе статистического анализа выявляются ошибки в организации экзамена и случаи списывания. «Человек, желающий списать на экзамене, никогда не сможет его сдать», — подчеркнула председатель ГЭЦ.