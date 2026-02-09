В суд подан гражданский иск в отношении бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджана, экс-начальника Оперативного главного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова.

Дело будет рассматриваться в одном из судов Баку. Иск принят к производству, подготовительное заседание назначено на 13 февраля, сообщает АПА.

Сообщается, что Аяз Гасанов не выполнил обязательства по договору купли-продажи недвижимости. При продаже дачного дома в Новханы он обещал провести ремонт, однако этого не сделал. Покупатель неоднократно обращался к Гасанову, но не получил ответа. В связи с этим подано заявление о расторжении договора. На подготовительном заседании планируется подать ходатайство о наложении ареста на имущество генерал-лейтенанта.