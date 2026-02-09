Временный поверенный в делах Ирана в Вене Голамреза Дерикванд оставил свой пост и подал прошение о политическом убежище в Швейцарии, сообщает Iran International со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее аналогичное решение принял заместитель главы представительства Ирана при ООН в Женеве Алиреза Джейрани-Хокмабад. По данным источников, причиной стали продолжающиеся волнения в Иране и нарастающая нестабильность режима. Уход высокопоставленных дипломатов рассматривается как серьёзный репутационный удар по Тегерану.