Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма.

Центр аутизма, созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, оказывает поддержку семьям, обращающимся из Гянджи, а также близлежащих регионов — Шамкира, Дашкесана, Товуза, Самуха и других районов, и их детям. Об этом сообщает «Азертадж».

Реализуемые в центре программы способствуют интеграции детей в общество и семью, а также обеспечивают их активное участие в жизни общества. Помимо реабилитации, центр проводит просветительские кампании на темы аутизма, нейроразнообразия и инклюзивности в регионе.