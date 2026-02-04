В Конгрессе США не обнаружили подтверждений версии о российском вмешательстве в победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. Об этом говорится в отчёте республиканцев комитета Палаты представителей по судебной власти.

Напомним, в прошлом году Джорджеску выиграл первый тур выборов, однако результаты были аннулированы, а сам он не был допущен к повторному голосованию. Румынские власти утверждали, что его кампания в TikTok якобы проходила при «российском влиянии».

В докладе конгрессменов отмечается, что эта версия не нашла подтверждения. В частности, внутренние документы TikTok, переданные комитету, указывают на отсутствие доказательств существования координированной сети из 25 тысяч аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску, о чём ранее заявляли румынские спецслужбы.

В отчёте подчёркивается, что именно это недоказанное утверждение о «российском вмешательстве» использовалось европейскими структурами для расследования политики модерации контента в TikTok.