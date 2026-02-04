Бывшего супруга экс-первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали и обвинили в убийстве своей нынешней жены, сообщили телеканалу NBC News официальные лица.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его жены Линды Стивенсон. Об этом говорится в обвинительном заключении, представленном в штате Делавэр. По данным полиции, оно стало итогом «масштабного расследования, продолжавшегося несколько недель».

Стивенсон в настоящий момент находится под стражей в исправительном учреждении Howard Young.

Полиция округа Нью-Касл не раскрыла подробностей гибели женщины, уточнил NBC News. Однако, как пишет телеканал, 28 декабря офицеры выехали на вызов из-за семейного конфликта в доме в районе Уилмингтона. Линду Стивенсон нашли без сознания в гостиной. Ее пытались спасти, однако безуспешно.

Тело передали в делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причина смерти жены Стивенсона в сообщении о его аресте не указана.