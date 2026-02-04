Президент США Дональд Трамп вступил в резкую перепалку с репортёром телеканала CNN, публично обвинив его в непрофессионализме и предвзятости.

В ходе общения с прессой Трамп назвал журналиста «худшим репортёром», заявив, что падение рейтингов CNN связано именно с работой таких сотрудников. По словам американского лидера, он знает этого репортёра уже около десяти лет и ни разу не видел, чтобы тот улыбался.

«Ты «худший репортер». У CNN нет рейтингов из-за таких людей, как ты.

Я знаю тебя уже 10 лет, и, по-моему, я ни разу не видел, чтобы ты улыбался. Почему ты не улыбаешься? Потому что ты не говоришь правду.

Вы очень нечестная организация, и им должно быть стыдно за вас», — сказал Трамп.