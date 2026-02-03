В рассекреченных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, нашли упоминания, что именно он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Документ опубликовал американский минюст.

В архиве обнаружили показания бывшей помощницы Эпштейна, личность которой не раскрывается. 12 июля 2019 года, через неделю после ареста финансиста, она рассказала ФБР, что работала моделью, прежде чем приняла предложение Эпштейна перейти к нему на работу. Их сотрудничество длилось с 2005 по 2006 год. Экс-помощница в том числе сообщила информацию из личной жизни нынешнего президента США и первой леди.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она в своих показаниях.