В Узбекистане будут штрафовать и сажать под арест за использование нецензурной брани в интернете, включая социальные сети. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) республики, сообщается в его телеграм-канале.

Нарушителям грозят штрафы на сумму до 5 млн сумов (694,65 ман.) или административный арест на срок до 10 суток. Для сравнения: уже действующая в республике административная статья о мелком хулиганстве, по которой наказывают за нецензурную брань в общественных местах, предусматривает куда более низкие штрафы — от 1,24 млн сумов (172 ман.) до 2,06 млн сумов (280 ман.), но более длительный арест (до 15 суток).

Выступая в ходе обсуждения законопроекта, его соавтор Хушвакт Хайитов заявил, что новая административная статья необходима из-за роста числа правонарушений в социальных сетях, пользователи которых совершают «демонстративное и умышленное нарушение норм общественной морали». По словам депутата, эта тенденция способствует «распространению безнравственности, росту неуважения и агрессивных настроений, особенно среди молодежи».