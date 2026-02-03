Турция готова взять на себя роль посредника в урегулировании разногласий между Ираном и Соединенными Штатами, намерена продолжить соответствующие контакты. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы подтверждаем, что готовы играть роль посредника между Ираном и США для снижения напряженности и решения проблем, и продолжим наши контакты в этом отношении», — сказал турецкий лидер в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. «Мы на всех площадках выражали наше неприятие любых военных шагов против Ирана», — отметил он.

Касаясь этих дипломатических усилий, Эрдоган указал, что Турция координирует свои действия с партнерами в регионе. «Наши контакты продолжаются с дружественными странами, включая Саудовскую Аравию и Пакистан. Мы не подходим к этому вопросу с менталитетом блоков или альянсов», — пояснил он.