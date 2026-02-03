В Сети вновь обсуждают версию о том, что финансист Джеффри Эпштейн, официально умерший 10 августа 2019 года в тюрьме, мог инсценировать собственную смерть.

Поводом стал старый пост на форуме 4chan, опубликованный в день смерти Эпштейна. Его автор утверждал, что работал в исправительном учреждении и якобы стал свидетелем вывоза заключённого из тюрьмы за несколько часов до официального сообщения о гибели. По его словам, Эпштейна вывезли в незарегистрированном микроавтобусе в сопровождении военных, без судебного ордера и официальных распоряжений.

В публикации также выдвигалась версия о возможной подмене тела — якобы вместо Эпштейна использовали тело Энтони Родэма, умершего ранее брата Хиллари Клинтон, внешне схожего с финансистом. Кроме того, автор утверждал, что незадолго до смерти Эпштейн якобы оформил визу в Россию. Все эти заявления не подтверждены официальными источниками.

Некоторые пользователи утверждают, что пост фигурировал среди материалов, связанных с делом Эпштейна, а правоохранительные органы якобы установили личность автора и подтвердили его работу в тюрьме. Однако официальных подтверждений этой информации также не последовало.