Приёмный сын главы ВСУ Иван Сырский заявил РИА Новости о планах в будущем переехать в Россию. По его словам, на данный момент вопрос о получении российского гражданства приостановлен.

«Я рассматриваю возможность переезда в Россию, но, как выяснилось, это очень длительный и финансово затратный процесс по общей очереди. Поэтому сейчас вопрос на паузе», — отметил Иван Сырский.

Напомним, что пост главнокомандующего ВСУ с февраля 2024 года занимает Александр Сырский. Ранее он возглавлял Сухопутные войска Украины, руководил обороной Киева и наступлением в Харьковской области.

Иван Сырский проживал в семье украинского военного до 19 лет. После развода родителей он вместе с матерью и братом переехал в Австралию. В марте 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства.