В японских школах с нового учебного года детям до 10 лет перестанут ставить оценки. В начальных классах (1–4 классы) не будет формальных, в том числе цифровых, оценок.

Основной акцент сделан на всестороннем развитии ребёнка, а не на академической конкуренции. Цель этого этапа обучения — сформировать любознательность, интерес к учёбе и базовые социальные навыки.

Особое внимание уделяется воспитанию характера. В школах изучают предмет «дотоку», посвящённый морали и этике: детей учат уважению, ответственности, сотрудничеству и работе в группе. Важной частью обучения остаётся самостоятельность — школьники сами убирают классы и школу, а также участвуют в организации обедов.