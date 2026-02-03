Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру иностранных дел Аббасу Арагчи начать переговоры с США.

В своем посте в соцсети X Пезешкиан отметил, что решение инициировать диалог стало ответом на обращение дружественных Ирану стран региона.

По словам президента, переговоры должны проводиться в интересах национальной безопасности Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 6 февраля в Стамбуле для обсуждения ядерной программы страны на фоне сохраняющейся напряженности между Ираном и США.