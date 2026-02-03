Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон — выразили готовность выступить с показаниями в Конгрессе в рамках расследования, связанного с делом Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей планировал вынести на голосование вопрос о привлечении Клинтонов к ответственности за неуважение к Конгрессу из-за неисполнения повесток. Однако ситуация изменилась после того, как их адвокаты направили письмо председателю комитета, республиканцу Джеймсу Комеру, подтвердив согласие клиентов сотрудничать со следствием и явиться на слушания.

В то же время в аппарате Комера заявили, что позиция защиты пока не до конца прояснена, а конкретные сроки возможных показаний по-прежнему не согласованы.