Украина пока не уверена в том, что объявленное Россией прекращение огня действительно вступило в силу. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

По его словам, украинские официальные лица узнали о прекращении огня из публичного заявления президента США Дональда Трампа, не получив при этом какого-либо официального уведомления со стороны России. В связи с отсутствием прямых сигналов в Киеве отмечают, что «пока не уверены, что перемирие достигнуто».

Неопределенность вокруг ситуации сохраняется, что осложняет оценку реального положения дел и перспектив стабилизации обстановки.