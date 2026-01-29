Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам на фоне экстремально низких температур.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, Владимир Путин якобы согласился с его просьбой.

Официальных подтверждений со стороны российской стороны на момент публикации не поступало.

