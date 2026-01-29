Немецкий производитель микроэлектроники Infineon Technologies заявил, что не располагает точной информацией о том, каким образом его транзисторы могли оказаться в новейшем российском беспилотнике «Герань-5», который применяется Вооружёнными силами РФ при ударах по территории Украины. Об этом компания сообщила в ответе на запрос Deutsche Welle, полученном в четверг, 29 января.

В Infineon подчеркнули, что предпринимают «надёжные меры, направленные на исключение поставок продукции или оказания услуг от имени компании в обход действующих санкций». По словам представителей концерна, эта позиция неоднократно доводилась до сведения международных торговых партнёров.

При этом в компании признали, что полный контроль за дальнейшей перепродажей компонентов затруднён. «Контролировать движение продукции на протяжении всего жизненного цикла чрезвычайно сложно, особенно с учётом того, что Infineon ежегодно производит около 30 миллиардов чипов», — отметили в концерне. В то же время там заверили, что был принят «комплекс мер» для соблюдения санкционного режима.

Вместе с тем концерн отказался уточнить, через какие именно страны немецкие комплектующие могли попасть в Россию, а также с ведомствами каких государств Infineon сотрудничает в рамках подобных расследований.