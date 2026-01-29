На днях аналитический портал Global Firepower, который уже 20 лет оценивает оборонную мощь стран, опубликовал рейтинг самых сильных армий мира на 2026 год. Честно говоря, список поразителен по своей предвзятости. Да, рейтинги военной мощи стран мира — тема, которая всегда вызывает уважение, если бы не субъективный подход, оторванный от реальности. Сначала вроде бы серьезно: цифры, техника, численность, самолеты, танки, корабли… Но стоит присмотреться поближе, и понимаешь, что эти списки часто создаются так же, как детский конструктор — слепил из того, что под руку попалось, и сказал: «Готово!»

Начнем с топ-пятерки. Тут ещё более-менее все понятно: США, Китай, Индия, Россия и Великобритания. Хотя Россия в этом списке вызывает улыбку — особенно, если вспомнить «военные успехи второй армии мира» в Украине. Видимо, авторы рейтинга посчитали, что старая слава Советского Союза всё ещё тянет вес страны вверх. Немного странно, но на фоне остального это кажется почти нормальным.

Но настоящий маразм начинается с середины списка. Составители рейтинга почему-то уделили Азербайджану скромное 60-ое место. Это отнюдь не зависть, когда пресловутые двойные стандарты зашкаливают, молчать сложно.

Азербайджан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая реально восстановила территориальную целостность и продемонстрировала боевую эффективность. И вдруг нашей стране отведено более чем скромное место в рейтинге.

И тут возникает вопрос: «А кто выше?». Польша, Тайвань, Саудовская Аравия, Украина, Вьетнам, Таиланд, Греция, Филиппины, Северная Корея и другие. Но удивительно, что Азербайджан оказался позади Швеции и Швейцарии. Той самой Швейцарии, которая знаменита вечной нейтральностью. И тем не менее в рейтинге военной мощи она обгоняет Азербайджан. Почему? Может, за то, что умеет строить красивые казармы и ставить таблички «Вход воспрещен»?

Давайте смоделируем картину: азербайджанские войска в реальных боях на поле, победы, восстановление территориальной целостности, стратегическая гибкость. А рядом — швейцарские «шоколадные ружья» и снежные Альпы. Одни реально воюют, другие — просто умеют красиво стоять в строю. Парадоксально, но рейтинговые аналитики аплодируют вторым.

Забавно, что рейтинг приравнивает реальную войну и эффектный вид в казармах. Понимаете, Азербайджан прошел через настоящие операции, сражался, побеждал, возвращал территории, а Швейцария или Швеция видели войну только по телевизору. И это не единичный случай. В таких рейтингах полно стран, которые больше похожи на компьютерные модели, чем на настоящие армии. Бронетехника и самолеты есть, но каковы они на деле — вопрос второстепенный. Главное — цифра на бумаге. Чем больше, тем лучше. На практике же эти цифры могут быть устаревшими, неприменимыми и абсолютно бесполезными. Но никто об этом писать не будет: красивый рейтинг выглядит внушительно.

В итоге получается странная картина. Первая пятерка еще терпима, середина рейтинга — фантастика, а Азербайджан на 60-м месте — прямое оскорбление здравого смысла. Швейцария с ее «шоколадными ружьями» выше страны, которая реально воевала и победила. Парадокс? Конечно. Абсурд? Несомненно. Но это и есть суть современных рейтингов. Они больше похожи на бюрократический карнавал, где красота таблицы важнее реальных побед.