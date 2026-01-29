В Ясамальском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в совершении краж из квартир, находя незакрытые двери.

Как сообщили в МВД, злоумышленница использовала различные способы маскировки, чтобы не привлекать внимание. Она украла из одной квартиры 900 манатов наличными и ювелирные изделия на сумму 38 800 манатов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Ясамальского районного управления полиции задержали Матанет Гусейнову, подозреваемую в преступлении. У неё изъяли часть похищенных ювелирных изделий в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент продолжаются следственные действия по обнаружению остального имущества и выяснению других обстоятельств дела.