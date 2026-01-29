Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о заключении сделки по продаже части своих зарубежных активов инвестиционной компании Carlyle. При этом активы группы в Казахстане в периметр сделки не вошли и останутся в собственности «Лукойла», продолжив работу в рамках действующих лицензий.

В компании уточнили, что завершение сделки возможно только после получения согласований со стороны регуляторов, включая разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Также «Лукойл» сообщил о продолжающихся переговорах с другими потенциальными покупателями.

Carlyle — одна из крупнейших в мире глобальных инвестиционных фирм, основанная в 1987 году и базирующаяся в Вашингтоне.