Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с официальными представителями Азербайджана.
В социальной сети X Купман сообщил:
«Обсуждались вопросы мирной повестки, регионального взаимодействия и партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. С помощником президента Азербайджана — руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями о поддержке ЕС в области разминирования, социально-экономического развития, а также следующих этапах координации по Среднему коридору».
Купман также провел обмен мнениями с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым по вопросам взаимодействия в сферах экономики, транспорта и энергетики.
«Мы инициировали технико-экономическое обоснование для Нахчыванской железной дороги, которая является ключом к региональной связности», — отметил Купман.
Delighted to also meet Ministers @MikayilJabbarov, @RashadNNabiyev, @ParvizShahbazov, and Deputy Minister @YalchinRafiyev.
Discussions focused on 🇪🇺–🇦🇿 economic ties, transport & energy. We launched the feasibility study for the Nakhchivan railway—key for regional connectivity. pic.twitter.com/VFtxn5n6VZ
— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) January 28, 2026