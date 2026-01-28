Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с официальными представителями Азербайджана.

В социальной сети X Купман сообщил:

«Обсуждались вопросы мирной повестки, регионального взаимодействия и партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. С помощником президента Азербайджана — руководителем отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями о поддержке ЕС в области разминирования, социально-экономического развития, а также следующих этапах координации по Среднему коридору».

Купман также провел обмен мнениями с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым по вопросам взаимодействия в сферах экономики, транспорта и энергетики.

«Мы инициировали технико-экономическое обоснование для Нахчыванской железной дороги, которая является ключом к региональной связности», — отметил Купман.