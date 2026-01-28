Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине будет двусторонним, однако США могут присоединиться к ним. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Они (Россия и Украина) собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно», — отметил Рубио на слушаниях в Сенате.

Таким образом, предстоящие переговоры сосредоточатся на двустороннем диалоге между Москвой и Киевом, при этом возможность участия американской стороны сохраняется.