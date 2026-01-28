Курс иранского риала на фоне масштабных протестов в стране упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сайтов по отслеживанию валют.

Валюта Ирана испытывает значительную девальвацию на протяжении многих лет из-за санкционного давления и проблем в экономике. Массовые протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года, усугубили падение риала.

Иранский риал официально является наименее ценной валютой в мире. По состоянию на 27 января 2026 года курс на свободном рынке составляет около 1468000 риалов за доллар США, в то время как официальный субсидированный государственный курс составляет примерно 42000 риалов за доллар.