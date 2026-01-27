В Черкасской области Украины произошло нападение на сотрудников полиции, повлёкшее гибель четырёх правоохранителей. Инцидент произошел в ходе операции по задержанию мужчины, которого подозревали в совершении убийства.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, при попытке ареста разыскиваемый оказал вооружённое сопротивление и открыл огонь по полицейским. В результате перестрелки четыре сотрудника правоохранительных органов погибли на месте.

Подозреваемый был нейтрализован в ходе спецоперации с участием бойцов специального подразделения.