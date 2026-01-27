27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была установлена Организацией Объединённых Наций в память об освобождении нацистского концентрационного лагеря Освенцим 27 января 1945 года.

В этот день в Музее горских евреев открылась тематическая выставка, посвящённая Холокосту — одной из самых трагических страниц мировой истории. Экспозиция представила краткий исторический обзор событий и судеб миллионов людей, ставших жертвами нацистского геноцида.

В рамках памятных мероприятий музей с официальным визитом посетила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон. Гостью встретило руководство музея во главе с президентом Международного фонда СТМЭГИ Германом Захарьяевым, хранителем музея Владиславом Юсуповым и директором музея Игорем Шауловым.

Экскурсию по выставке и музею для делегации провёл Владислав Юсупов, рассказав об истории горских евреев, их культурном наследии и роли общины в истории Азербайджана.

В ходе церемонии была прочитана молитва в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, и зажжены свечи памяти. Эми Карлон в своём выступлении подчеркнула важность сохранения исторической памяти и противодействия антисемитизму.

После посещения музея гости побывали в Красной слободе, посетили синагоги посёлка и исторический арочный мост.