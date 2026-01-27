Председатель Kazakh Tourism Талгат Газизов отчитался в правительстве о развитии туризма в Казахстане, но премьер-министр Олжас Бектенов пригрозил ему увольнением, если не будут достигнуты конкретные результаты, сообщает Orda.kz.

Газизов отметил, что Центральная Азия и Великий Шёлковый путь становятся устойчивым туристическим трендом. Казахстан вошёл в рейтинги The Telegraph, Vogue и Lonely Planet, а в Китае и Индии страну отметили как перспективное направление. В календарь туристических событий включены 55 ключевых мероприятий из 154 заявок, охватывающих культурные, спортивные, экологические и гастрономические события. Планируется ряд крупных концертов с участием международных звёзд, первый — в мае.

Но премьера этот отчёт не впечатлил. Судя по всему, из него не стало понятно, какую роль в этих достижениях сыграл сам Kazakh Tourism. Бектенов подчеркнул, что позитивная динамика есть, но проблем больше.

«Например, в Карагандинской области на текущий момент из 149 мест массового отдыха заключения санитарно-эпидемиологических служб выданы только 80 объектам. В частности, из 28 пляжей заключения получили лишь три. Имеются большие вопросы к полноценной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям с обеспечением надлежащего придорожного сервиса. Кроме того, в некоторых локациях отсутствует стабильное энергоснабжение. Не везде решаются вопросы организации круглосуточных постов медицинского обслуживания, органов правопорядка и спасательных служб. Талгат Жанатович, несмотря на то, что вы недавно приступили к исполнению своих обязанностей, нужны конкретные результаты. Мы их ожидаем от вас. Если будут результаты, будем далее продолжать работать, не будет результатов — будем прощаться. Договорились?», — сказал Бектенов.