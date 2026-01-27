Премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в израильском Кнессете, в ироничной форме прокомментировал своё присутствие в парламенте.

Он заявил, что у него «дрожат колени», добавив, что если об этом ещё не сообщил Моссад, он готов сделать это сам. Рама сравнил выступление в Кнессете с экзаменом по ораторскому искусству, отметив, что ему предстоит говорить после одного из «пяти лучших ораторов мира» — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Албанский премьер также с юмором заметил, что постарается «пережить приговор» Нетаньяху, подчеркнув, что считает себя вторым оратором в мире после Дональда Трампа, которого израильский премьер, по его словам, «просто не может не слушать».