С февраля 2022 года по ноябрь 2025 года от действий участников войны в Украине в России погибли как минимум 423 человека. Такие данные приводит издание «Новая газета Европа» в рамках проекта «Дом, в который пришла война».

По информации исследователей, за насильственные преступления были осуждены около 900 участников войны. В 61 случае люди погибли в дорожно-транспортных происшествиях, виновниками которых стали вернувшиеся с фронта. Ещё 52 человека стали жертвами домашнего насилия — среди них партнёрши, матери, бабушки и сёстры участников войны.

Всего, без учёта приговоров за самовольное оставление части и дезертирство, по уголовным статьям осуждены около 8 тысяч участников войны. Примерно 7 тысяч из них на момент совершения преступлений уже вернулись с фронта.

Авторы исследования подчёркивают, что не могут утверждать, будто участники войны совершают преступления существенно чаще, чем в среднем молодые мужчины с невысоким доходом и без высшего образования. Однако их вдвое чаще судят за убийства и причинение тяжкого вреда здоровью по сравнению с аналогичной социальной группой.

Отмечается также, что 34% участников войны получили более мягкие приговоры, чем обычно назначаются за аналогичные преступления. Более строгие наказания были вынесены в 15% случаев. Около 40% осуждённых имели государственные награды, которые суды нередко учитывали как смягчающее обстоятельство.