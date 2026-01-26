США и «Талибан» несколько месяцев вели тайные переговоры об освобождении американцев, задержанных в Афганистане, сообщает The New York Times. Однако стороны не пришли к соглашению: талибы требуют включить в сделку Мухаммада Рахима, афганца, который с 2008 года содержится в Гуантанамо и обвиняется в работе на Усаму бен Ладена.

Администрация Дональда Трампа настаивает на освобождении как минимум трёх американцев. Афганские власти подтверждают только двух — учёного Денниса Койла и бывшего военнослужащего Полинезиса Джексона. Местонахождение третьего гражданина, Махмуда Хабиби, остаётся неизвестным.

Белый дом обвиняет Кабул в «дипломатии заложников», тогда как министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки утверждает, что пленники не используются как инструмент давления, а страна стремится к нормализации отношений с США, включая работу посольства и сотрудничество в сфере безопасности. По словам американских чиновников, Мухаммад Рахим не будет частью будущей сделки, пока все оставшиеся граждане США не будут освобождены.