Размещение на территории Украины западных военных подразделений, складов и другой военной инфраструктуры является неприемлемым и будет расцениваться как иностранная интервенция.

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

По его словам, любые военные подразделения и объекты западных стран, развёрнутые на украинской территории, будут рассматриваться как законные цели для ударов Вооружённых сил Российской Федерации.