Дети в Гренландии начинают учиться стрелять в возрасте 11–12 лет, а с 15 лет уже могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава департамента рыболовства правительства Гренландии Катрине Кэргор.

По её словам, многие дети на острове добывают своего первого оленя уже в 11–12 лет и с раннего возраста знают, как безопасно обращаться с оружием.

Кэргор уточнила, что до достижения 15 лет детям разрешено пользоваться оружием исключительно в присутствии родителей. После этого возраста подростки могут охотиться самостоятельно, соблюдая установленные правила.

Представитель правительства подчеркнула, что охота и умение самостоятельно обеспечивать себя продовольствием являются важной частью культуры, традиций и образа жизни населения Гренландии. Эти навыки передаются из поколения в поколение и рассматриваются не как развлечение, а как необходимый элемент выживания в условиях острова.