Соединенные Штаты рассчитывают посредством деэскалации добиться укрепления доверия между Россией и Европой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

«Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации», — приводит издание слова источника.

По сведениям газеты, большое внимание на прошедших в Абу-Даби (ОАЭ) консультациях представителей России, США и Украины было уделено вопросам экономики, а также контроля над Запорожской АЭС.

«Обе стороны начинают понимать, что они получат от мира, как, например, план процветания Украины, некоторые возможности для бизнес-сделок России с США», — цитирует Politico представителя американской администрации.