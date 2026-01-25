Белгород подвергся самому массированному удару.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предположительно, город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS. Предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетики. Также загорелась хозпостройка и вспыхнул пожар в одном из дворов города.

По утверждению Telegram-канала Mash, в Белгороде во время налета прозвучали около 50 взрывов. В центре города пропал свет, в районах перебои с электричеством.