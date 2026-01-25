В белорусском городе Глубокое продали здание комплекса бывшего монастыря кармелитов, где останавливался Наполеон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество».

Здание, обладающее историко-культурной ценностью, продали за символическую стоимость — 47,25 белорусских рублей (около 28,38 манатов).

Помимо стоимости лота единственный претендент на его приобретение также оплатил предусмотренные правилами аукциона 5% цены. Теперь новый владелец обязан в течение месяца подписать охранные обязательства, а в течение года после покупки обратиться в министерство культуры за разрешением на ремонт и реставрацию.