Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением на фоне гибели мужчины в Миннесоте во время задержания сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

По словам Трампа, инцидент и последовавшие за ним протесты являются попыткой «прикрыть» масштабное финансовое мошенничество в штате. Он утверждает, что из бюджета Миннесоты были похищены десятки миллиардов долларов, а сами события вокруг операций ICE используются для отвлечения внимания общественности.

Трамп также раскритиковал власти штата, заявив, что мэр и губернатор якобы не позволили местной полиции обеспечивать безопасность федеральных агентов, из-за чего сотрудникам ICE пришлось «защищать себя самостоятельно».

«Это пистолет нападавшего, заряженный (с двумя дополнительными магазинами!) и готовый к использованию — что это вообще значит? Где местная полиция? Почему ей не разрешили защищать офицеров ICE? Говорят, что многим полицейским не позволили выполнять свою работу, и офицерам ICE пришлось самим защищать себя — что непросто. Почему у Ильхан Омар на её счёте 34 миллиона долларов? И где десятки миллиардов долларов, которые были украдены из когда-то великого штата Миннесота? Мы там из-за массового мошенничества с миллиардами долларов, которые исчезли, и из-за того, что незаконным преступникам разрешили проникать в штат из-за открытой иммиграционной политики демократов. Мы хотим вернуть эти деньги, и мы хотим вернуть их сейчас. Те, кто украл деньги, пойдут в тюрьму, где им и место! Это ничем не отличается от большого ограбления банка. Многие события, которые вы видите, — это покрытие для этой кражи и мошенничества.Мэр и губернатор разжигают восстание своими помпезными, опасными и высокомерными речами! Вместо этого эти лицемерные политические глупцы должны искать миллиарды, украденные у народа Миннесоты и Соединённых Штатов. Дайте нашим патриотам из ICE делать свою работу! 12 000 нелегальных преступников, многие из них были арестованы и выдворены из Миннесоты. Если бы они всё ещё были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что происходит сегодня!», — написал Трамп в Truth Social.