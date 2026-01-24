Депутат парламента Казахстана и член конституционной комиссии страны Елнур Бейсенбаев сообщил, что в Конституции страны предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, передает «Казинформ».

Выступая на заседании Конституционной комиссии, он заявил, что в Конституции Казахстана, в отличие от основополагающих документов многих стран, отсутствует четкое определение брака. По его словам, в основном законе следует закрепить «тот семейный уклад, который на протяжении веков обеспечивал становление Казахстана как национального государства».

«Поэтому мы предлагаем зафиксировать в основном законе, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, дающий жизнь детям и будущей стране», — сказал он.