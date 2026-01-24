Не менее 16,5 тыс. участников протестов погибли в Иране в ночь с 8 на 9 января, утверждает сообщает британская газета Daily Mail.

«По оценкам врачей, работавших на месте событий, в общей сложности было убито не менее 16,5 тыс. протестующих, большинство из которых погибли в ночь с 8 на 9 января за то, что осмелились потребовать возвращения изгнанного наследного принца Резы Пехлеви, сына покойного шаха», — говорится в публикации.

По информации источников СМИ, солдаты Исламской Республики выслеживали протестующих до больниц, а затем забирали их прямо из больничных коек и казнили. При этом работающим в Иране журналистам, отмечает издание, было приказано не упоминать в репортажах имя Пехлеви, который бежал в США в 1979 году, когда к власти пришел Рухолла Хомейни.

Иранская журналистка Назенин Ансари назвала произошедшее «иранским холокостом». Она заявила, что «это насилие не ново, но его масштабы беспрецедентны», передает Daily Mail.