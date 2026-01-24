В ходе перестрелки с участием федерального агента ICE (Иммиграционной таможенной службы) в городе Миннеаполис, штата Миннесота был застрелен мужчина.

Министерство внутренней безопасности США сообщило телеканалу Fox News, что подозреваемый был вооружен пистолетом.

Cтрельба, предположительно, произошла недалеко от пересечения 26-й улицы и Николет-авеню.

Это стало третьим подобным инцидентом за три недели.

Инцидент вызвал новые столкновения с протестующими, уже выходившими на улицы после предыдущих случаев применения силы федеральными агентами.

«Я только что разговаривал с Белым домом после очередной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами сегодня утром. Миннесоте это надоело. Это отвратительно», — так прокомментировал сообщение о стрельбе губернатор штата.