Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Гренландию как «кусок льда», который, по его мнению, президент США Дональд Трамп мог бы положить в свой виски.

Об этом пишет РИА Новости.

«Возможно, что он всю Исландию, простите, Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его, и теперь там происходит то — конечно, это все происходит в рамках НАТО — что с военной точки зрения важно для США, в этом можно быть уверенным», — заявил Орбан на мероприятии в венгерском Капошваре, передает «Газета.ру».

Орбан также подчеркнул, что НАТО «исчерпал себя и уже давно функционировал неэффективно». Однако, с приходом Трампа расходы на оборону для стран-членов альянса были увеличены до более чем 3%, что, по мнению Орбана, свидетельствует о том, что Трамп «спас НАТО», действуя решительно и не теряя времени.